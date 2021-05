LIVE Sonego-Rublev 3-6 6-4 4-3 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | il russo resta in scia nel terzo set

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 SCAPPA VIA IL DIRITTO DI! L’azzurro mette pressione all’avversario che devere nel mattch. AD-40 FUORI IL DIRITTO IN RECUPERO DI! L’azzurro continua a giocare profondo in uscita dal servizio. 40-40 ALTRA OTTIMA PRIMA DICHE CANCELLA UN’ALTRA PALLA BREAK! 30-40 ROVESCIO IN RETE DI! Poteva far meglio qui l’azzurro sul rovescio centrale di. 30-30 SPINGECON IL DIRITTO DIAGONALE! L’azzurro deve tenere duro. 15-30 Servizio e diritto diagonale di. 0-30 Reattivoche para con la volée di diritto il passante di rovescio dell’azzurro. 0-15sbaglia con il diritto in uscita dal ...