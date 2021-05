LIVE Sonego-Rublev 0-0 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | si comincia finalmente sulla Grand Stand Arena!

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 Al via il riscaldamento! Come ieri,ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere. 11.02 Una vittoria finale a Roma permetterebbe al russo di volare a 6910 punti e quindi a poco più di 200 punti da Sascha Zverev attualmente #6 al mondo. Il russo inoltre vuole avvicinarsi alla prima posizione nella Race essendo al momento secondo. 11.00 Giocatori in campo! Sole su Roma che non dovrebbe creare problemi. 10.58 Andrejinvece al momento è al settimo posto con 6000 punti e in caso di vittoria quest’oggi otterrebbe virtualmente altri 180 punti ma Stefanos Tsitsipas è ancora distante. 10.56 Lorenzovirtualmente ha già migliorato il proprio best ranking alla posizione #28 scalzando Fabio Fognini che attualmente è iscritto al torneo di Ginevra. In ...