LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: Rodrigo al comando, tante cadute a Le Mans (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.22 La classifica aggiornata: 1 92 Y. KUNII 1:55.603 2 37 P. ACOSTA +0.117 3 17 J. MCPHEE +0.569 4 12 F. SALAC +0.795 5 5 J. MASIA +0.820 6 2 G. Rodrigo +1.390 7 23 N. ANTONELLI +1.409 8 99 C. TATAY +1.673 9 40 D. BINDER +1.693 10 54 R. ROSSI +1.759 9.20 Riccardo Rossi rientra in pista dopo una caduta. Non ci sono problemi per lui. 9.19 Caduta per Jaume Masià. Il detentore del record della pista di Le Mans cade in curva 14, mentre il connazionale Sergio Garcia (Aspar) è a terra alla chicane Dunlop. 9.16 KTM detta il passo con entrambi i piloti. Acosta precede in classifica il ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.22 La classifica aggiornata: 1 92 Y. KUNII 1:55.603 2 37 P. ACOSTA +0.117 3 17 J. MCPHEE +0.569 4 12 F. SALAC +0.795 5 5 J. MASIA +0.820 6 2 G.+1.390 7 23 N. ANTONELLI +1.409 8 99 C. TATAY +1.673 9 40 D. BINDER +1.693 10 54 R. ROSSI +1.759 9.20 Riccardo Rossi rientra in pista dopo una caduta. Non ci sono problemi per lui. 9.19 Caduta per Jaume Masià. Il detentore del record della pista di Lecade in curva 14, mentre il connazionale Sergio Garcia (Aspar) è a terra alla chicane Dunlop. 9.16 KTM detta il passo con entrambi i piloti. Acosta precede in classifica il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la FP3 da Le Mans - #Moto3 #Francia #DIRETTA: #bandiera - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Francia #DIRETTA: #qualifiche - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP Cinque italiani nella virtuale Q2 - - motograndprixit : #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP Cinque italiani nella virtuale Q2 - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: Migno subito forte bene le KTM di Acosta e Masià - #Moto3 #Francia #DIRETTA:… -