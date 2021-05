LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: Andrea Migno firma la seconda pole con una strategia perfetta! Rossi e Masià in prima fila (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 13.22 Emozioni a non finire nella qualifica della Moto3 con Migno che scatterà dalla pole-position. Attenzione alla corsa di domani che vedrà scattare dal 21° posto il leader del Mondiale Pedro Acosta, eliminato in Q1. 13.20 La classifica della Q2 per quanto riguarda la Moto3! 1 16 A. Migno 1:47.407 2 54 R. Rossi +2.001 3 5 J. MASIA +2.204 4 17 J. MCPHEE +2.233 5 2 G. RODRIGO +2.277 6 23 N. ANTONELLI +2.487 7 12 F. SALAC +3.187 8 11 S. GARCIA +3.379 9 24 T. SUZUKI +3.520 10 55 R. FENATI +3.555 13.18 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 13.22 Emozioni a non finire nella qualifica dellaconche scatterà dalla-position. Attenzione alla corsa di domani che vedrà scattare dal 21° posto il leader del Mondiale Pedro Acosta, eliminato in Q1. 13.20 La classifica della Q2 per quanto riguarda la! 1 16 A.1:47.407 2 54 R.+2.001 3 5 J. MASIA +2.204 4 17 J. MCPHEE +2.233 5 2 G. RODRIGO +2.277 6 23 N. ANTONELLI +2.487 7 12 F. SALAC +3.187 8 11 S. GARCIA +3.379 9 24 T. SUZUKI +3.520 10 55 R. FENATI +3.555 13.18 ...

