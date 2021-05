L’Equipe: Icardi ha comunicato al Psg di voler andare via, agenti in cerca di una nuova squadra (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo il quotidiano francese L’Equipe, il futuro di Mauro Icardi è destinato ad essere lontano dal Psg. L’ex attaccante dell’Inter avrebbe già comunicato al club parigino la sua intenzione di andarsene e i suoi agenti sarebbero già al lavoro per trovargli una nuova squadra. Arrivato nell’estate 2019 in prestito con opzione di acquisto dall’Inter, Icardi era stato riscattato dal Paris Saint-Germain a 55 milioni l’estate scorsa. In questa stagione Icardi, che ha 28 anni e un contratto fino al 2024, ha trovato poco spazio in squadra. Per cedere il calciatore però il Psg si attende un’offerta che accontenti il club parigino. Foto: Twitter Ligue 1 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo il quotidiano francese, il futuro di Mauroè destinato ad essere lontano dal Psg. L’ex attaccante dell’Inter avrebbe giàal club parigino la sua intenzione di andarsene e i suoisarebbero già al lavoro per trovargli una. Arrivato nell’estate 2019 in prestito con opzione di acquisto dall’Inter,era stato riscattato dal Paris Saint-Germain a 55 milioni l’estate scorsa. In questa stagione, che ha 28 anni e un contratto fino al 2024, ha trovato poco spazio in. Per cedere il calciatore però il Psg si attende un’offerta che accontenti il club parigino. Foto: Twitter Ligue 1 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : 'Icardi ha comunicato al Psg che vuole andarsene': Secondo l'Equipe l'attaccante argentino ha intenzione di cambiar… - FcInterNewsit : L'Équipe - Icardi spinge per l'addio dal PSG: l'entourage sonda il mercato, il club non lo tratterrà - interchannel_ic : - SMontemorra : L'Equipe - Icardi ha comunicato al PSG di voler andare via in estate - MNdatv : RT @fcin1908it: L'Equipe: 'Icardi chiede la cessione: ecco il prezzo. Il PSG ha risposto così' -