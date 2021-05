L’app Mitiga fa tornare i tifosi allo stadio: cosa c’è da sapere (Di sabato 15 maggio 2021) Grazie alL’app Mitiga, i tifosi potranno riassaporare l’emozione dello stadio. Si parte con la finale di Coppa Italia Sale l’attesa per la finale di Coppa Italia in programma martedì 19 maggio al Mapei Stadium. A sfidarsi la Juventus di Andrea Pirlo e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per un trofeo che potrebbe rivelarsi importantissimo per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Grazie al, ipotranno riassaporare l’emozione dello. Si parte con la finale di Coppa Italia Sale l’attesa per la finale di Coppa Italia in programma martedì 19 maggio al Mapei Stadium. A sfidarsi la Juventus di Andrea Pirlo e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per un trofeo che potrebbe rivelarsi importantissimo per L'articolo proviene da Inews.it.

