La trans Lea T | “Non vado in tv dopo la Meloni” La lezione della Toffanin | “Tu discrimini | noi no” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 15 maggio 2021) “Non abbiamo mai discriminato nessuno, abbiamo dato voce a tutti: uomini, donne, omosessuali eessuali. Discriminazione non è far sentire tutte le idee ma l’esatto contrario”. Silviaha risposto in maniera durissima allabrasiliana Lea T, che aveva chiesto di non mandare in onda la sua intervista a Verissimo, per non andare in ondaquella di Giorgia. Labrasiliana figlia di Toniho Cerezo La mogender, figlia del calciatore brasiliano Toninho Cerezo, aveva registrato la sua intervista a febbraio e attendeva la messa in ondasua intervista. Sabato scorso, è andata in onda l’intervista alla leader di Fratelli d’Italia. LEGGI ANCHE In arrivo in libro "Io sono Giorgia". La ...