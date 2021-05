Juventus Inter, Del Piero: «I nerazzurri vorranno togliersi un sassolino…» (Di sabato 15 maggio 2021) Alessandro Del Piero ha parlato prima di Juventus-Inter Alessandro Del Piero è Intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della sfida tra Juventus e Inter. Ecco cosa ha detto. LEGGI L’InterVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 PARTITA – «Una partita simbolica quella di oggi: è vero che l’Inter ha vinto lo Scudetto, ma per 9 anni la Juve ha fatto da padrona. La rivalità tra Juve e Inter va oltre a quello che c’è in palio, e questa sera c’è tanto in palio per la Juve, ma anche Conte perché vuole vincere per il record di vittorie. Oggi sarà fuoco e fiamme, per tutti gli anni in cui la Juve ha vinto gli Interisti vogliono togliersi un sassolino dalla scarpa». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Alessandro Delha parlato prima diAlessandro Delvenuto negli studi di Sky Sport per parlare della sfida tra. Ecco cosa ha detto. LEGGI L’VISTA COMPLETA SUNEWS 24 PARTITA – «Una partita simbolica quella di oggi: è vero che l’ha vinto lo Scudetto, ma per 9 anni la Juve ha fatto da padrona. La rivalità tra Juve eva oltre a quello che c’è in palio, e questa sera c’è tanto in palio per la Juve, ma anche Conte perché vuole vincere per il record di vittorie. Oggi sarà fuoco e fiamme, per tutti gli anni in cui la Juve ha vinto gliisti voglionoun sassolino dalla scarpa». L'articolo ...

