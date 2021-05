Grave incidente sulla Pontina: strada chiusa, interviene l’elisoccorso (Di sabato 15 maggio 2021) Grave incidente stamattina sulla Pontina all’altezza di Pomezia. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dell’elisoccorso al km 31+300. Il sinistro è avvenuto in direzione di sud, Aprilia/Latina. Code in entrambe le direzioni. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021)stamattinaall’altezza di Pomezia. Laè stataper consentire l’intervento delal km 31+300. Il sinistro è avvenuto in direzione di sud, Aprilia/Latina. Code in entrambe le direzioni. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

