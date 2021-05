Gp Francia | Quartataro in pole Bagnaia fuori in Q1

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 15 maggio 2021) Doppietta Yamaha nelle qualifiche di Le Mans, quinto appuntamento del motomondiale. Quartararo conquista lasul circuito di casa, undici giorni dopo l'operazione al braccio destro per la sindrome compartimentale. Per 'El Diablo', si tratta della terzaposition di fila, che ha una valenza importante non solo perché fatta sul circuito casalingo. Il francese infatti si è da poco operato al braccio dopo il problema sorto a Jerez.Alle spalle di Quartararo c'è il compagno di box Vinales. Miller completa la prima fila. Morbidelli al 4° posto. In terza fila, assieme a Valentino Rossi, risultano anche Takaaki Nakagami e Pol Espargaro, mentre Luca Marini stampa il dodicesimo crono. Per quanto riguarda la Q1 spicca l'eliminazione di Francesco, leader del Mondiale, che dunque partirà dalla sedicesima casella della griglia, in ...