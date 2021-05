Chiellini: "La Juve non ha rubato nulla, vittoria meritata" (Di sabato 15 maggio 2021) Dagli episodi da rigore alla mancata passerella, Giorgio Chiellini ha detto la sua nel post - partita di Juve - Inter . Una gara terminata 3 - 2 per la squadra di Pirlo, ancora in corsa per un posto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) Dagli episodi da rigore alla mancata passerella, Giorgioha detto la sua nel post - partita di- Inter . Una gara terminata 3 - 2 per la squadra di Pirlo, ancora in corsa per un posto ...

Advertising

ZZiliani : A#Sky dicono che #Calvarese ha tolto un gol a #Lautaro per un fallo di #Lukaku su #Chiellini che non c’è, ne aveva… - ZZiliani : #Chiellini è il primo a divincolarsi e a spingere con forza #Darmian. Poi Darmian risponde con una spinta meno fort… - forumJuventus : ??Rigore per la Juve assegnato dopo un check al var per fallo su Chiellini #juveinter 0-0 - lorenzlu : RT @ZZiliani: #Chiellini è il primo a divincolarsi e a spingere con forza #Darmian. Poi Darmian risponde con una spinta meno forte. Rigore… - GuidoCal : RT @ZZiliani: A#Sky dicono che #Calvarese ha tolto un gol a #Lautaro per un fallo di #Lukaku su #Chiellini che non c’è, ne aveva tolto un a… -