Akash Kumar non sarà più in studio a L’Isola dei Famosi e spiega perché

I naufraghi eliminati da L'Isola dei Famosi una volta passata la quarantena di due settimane raggiungono Ilary Blasi in studio. Solitamente gli ex concorrenti non sono presenti per tutte le puntate, ma presenziano a rotazione. Akash Kumar però è stata quasi una presenza fissa dello show, ma da lunedì prossimo forse che non lo vedremo più. A rivelarlo è stato il modello veronese, che su Instagram ha dichiarato: "Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. E' meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, ma non sarò più presente. Grazie a tutti. Ringrazio Iva Zanicchi, Ilary Blasi e gli autori che mi hanno voluto bene". Subito dopo ha anche dedicato un pensiero ad un signore molto famoso: "Tu mi hai dato il tuo scudo di ...

