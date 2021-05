Xbox | annunciata una collaborazione con lo sviluppatore di CoD Mobile

(Di venerdì 14 maggio 2021) Arriva da Timi, lo studio di sviluppo cinese autore, tra le altre cose, di CoD, l’annuncio di unaconGame Studios. A cosa porterà tale partership? Lo studio di sviluppo cinese proprietà di Tencent, Timi Studio Group, conosciuto da noi per lo più per lo sviluppo di CoD, ha recentemente annunciato di aver stretto unaconGame Studios. Secondo una traduzione veloce della pagina dell’annuncio ufficiale, talepermetterà alle compagnie di “creare ottimi contenuti per i giochi e portare una nuova esperienza sensoriale di gioco ai giocatori”. Ulteriori dettagli di questanon sono stati approfonditi, ma sono stati rimandati ad altri annunci che avverranno successivamente in ...

Advertising

xtremehardware : Bandai Namco ha annunciato l'arrivo della demo per il suo nuovo gioco di punta, ovvero Scarlet Nexus. I possessori… - GamingTalker : Xbox dice di star lavorando su una IP non ancora annunciata 'che ci lascerà a bocca aperta' - infoitscienza : Scarlet Nexus: annunciata la demo, prima su Xbox Series X e S - GamingToday4 : Scarlet Nexus: annunciata la demo, prima su Xbox Series X e S - VideoGamersITA : Scarlet Nexus, annunciata una demo: uscirà prima su Xbox; nuovi video gameplay - GamingTalker -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox annunciata

Il sequel di uno dei migliori giochi dell'anno scorso uscirà per PS5,Series X - S e PC. Non è stataalcuna finestra di lancio al momento. 505 Games ha acquisito a marzo l'IP di ...0 Knockout City arriva su EA Play eGame Pass dal day one NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri ... 0 Knockout City:una beta cross - play ad aprile NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri 26 ..."Ricordi dov'eri quando hai giocato al tuo primo gioco per Xbox?" Con questa domanda, Larry "Major Nelson" Hryb ha annunciato che Microsoft ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per il 20° an ...Corsair ha annunciato un nuovo modello della rinomata gamma di cuffie gaming VIRTUOSO. Si tratta delle VIRTUOSO RGB Wireless XT, una nuova cuffia senza fili che riesce ad offrire connessioni simultane ...