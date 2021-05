Uomini e donne, Ida: 'Riccardo è un capitolo chiuso' e si schiera con Roberta (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ritorno nel parterre femminile, la crisi tra la Di Padua e Guanieri, lasciavano presagire al un possibile ritorno di fiamma tra la Platano e il suo ex ed invece la dama, in una recente intervista ... Leggi su today (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ritorno nel parterre femminile, la crisi tra la Di Padua e Guanieri, lasciavano presagire al un possibile ritorno di fiamma tra la Platano e il suo ex ed invece la dama, in una recente intervista ...

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - zazoomblog : Uomini e donne Ida: Riccardo è un capitolo chiuso e si schiera con Roberta - #Uomini #donne #Riccardo #capitolo - HhhhEai : Ditemi che avete shippato anche Claudia e Lorenzo !! Per me sono la copia ICONIC d 'uomini e Donne ' #prelemi -