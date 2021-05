Ultime Notizie Serie A: Pirlo si allontana dalla Juve, Conte vuole incontrare Zhang (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 11.45 Napoli, è un signor girone di ritorno. Uno dei protagonisti assoluti è Piotr Zielinski. I numeri Ore 11.28 Atalanta, in caso di vittoria della Coppa Italia contro la Juventus ci sarebbe un accordo per i festeggiamenti. Le Ultime Ore 11.00 Juventus, situazione stipendi. Potrebbe esserci dei problemi un po’ com’è successo in casa Inter. Gli aggiornamenti Ore 10.40 Inter, Conte festeggia ma pensa anche al futuro. Ecco quando avverrà l’incontro decisivo con il presidente Zhang. Clicca qui Ore 10:00 Pirlo, basse probabilità di restare alla Juventus: ecco dove ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo oraRedazione di Calcio News 24 Ore 11.45 Napoli, è un signor girone di ritorno. Uno dei protagonisti assoluti è Piotr Zielinski. I numeri Ore 11.28 Atalanta, in caso di vittoria della Coppa Italia contro lantus ci sarebbe un accordo per i festeggiamenti. LeOre 11.00ntus, situazione stipendi. Potrebbe esserci dei problemi un po’ com’è successo in casa Inter. Gli aggiornamenti Ore 10.40 Inter,festeggia ma pensa anche al futuro. Ecco quando avverrà l’incontro decisivo con il presidente. Clicca qui Ore 10:00, basse probabilità di restare allantus: ecco dove ...

Advertising

pomeriggio5 : Buon giovedì a tutti, la nostra @carmelitadurso vi accoglie nello studio di #Pomeriggio5! ?? Partiamo subito con t… - marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (14/05/21) Le ultime notizie dalla Regione in collaborazione con CityNews #RSD… - AIRAODV : Ultime notizie - CONGEDI PER I GENITORI LAVORATORI: NOVITA' DELLA LEGGE 6 MAGGIO 2021, N. 61. È stata pubblicata in… -