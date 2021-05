Trieste-Brindisi in tv | orario e diretta streaming basket gara-3 Playoff Serie A1 2020 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) Allianz Pallacanestroed Happy Casascendono sul parquet dell’Allianz Dome in occasione di-3 dei quarti di finale deidiA1. Ladopo due partite disputate al PalaPentassuglia trasloca in terra giuliana. Domenica 16 maggio alle ore 19.00 inizierà la sfida che potrete seguire intv su Eurosport 2 e in livesu Eurosport Player e Discovery +. I RISULTATI DI TUTTE LE GARE IL TABELLONE DEISportFace.

Radio1Sport : RT @Radio1Rai: Alle 20.45 segui i playoff di #basket #Brindisi-#Trieste su #Radio1 e @Radio1Sport con Ettore De Lorenzo ?? - Radio1Rai : Alle 20.45 segui i playoff di #basket #Brindisi-#Trieste su #Radio1 e @Radio1Sport con Ettore De Lorenzo ??… - Telequattro : TRIESTE | PLAYOFF ALLIANZ: A BRINDISI BASTA UNA SPALLATA PER STRAPPARE GARA-1 - AntonioTisi : Dalle 20.55, playoff di #basket, Serie A: Brindisi-Trieste (Ettore De Lorenzo)e Virtus Bologna-Treviso (Nicola Zan… - Dieghit76909246 : RT @HappycasaNBB: DEE SNIPER ???? ?? EURimpianti proclama @DeeHarrison21 MVP di gara 1? Brindisi ?? Trieste ?????? ?? 16 punti con 4 assist e 12…

Gara - 2 dei quarti playoff scudetto LBA. Milano è in campo contro Trento. Alle 20.45 le atre due sfide: e Virtus Bologna - Treviso. VENEZIA - SASSARI 83 - 78 DIRETTA (0 - 0): SI GIOCA Per ormai è tutto pronto: manca pochissimo infatti alla palla a due della partita valida come gara - 2 dei quarti playoff. Diretta Brindisi Trieste streaming video tv oggi 14 maggio: orario e risultato live della partita di basket per gara-2 dei quarti playoff di Serie A.