Tommaso Zorzi svela perché ha chiuso Il Punto Z

Il Punto Z, programma di Tommaso Zorzi che andava in onda ogni giorno su Italia 1 al termine del daytime de L'Isola dei Famosi, è stato chiuso anzitempo e la notizia è stata data da Mediaset tramite un comunicato stampa. "Con la puntata di oggi 14 maggio 2021, si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su Italia 1 di Il Punto Z, il programma condotto da Tommaso Zorzi e proposto online sulla piattaforma Mediaset.it tutti i mercoledì sera" – si legge nella email – Il Punto Z tv, commento quotidiano all'Isola dei Famosi, è partito l'8 aprile ed è andato in onda ogni giorno alle ore 18.15 su Italia 1 con la durata classica dei contenuti web: meno di 5 minuti". Sempre nell'email diramata da Mediaset si parla di ascolti e di "missione ...

