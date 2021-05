Superbonus | Int | serve superamento visto di conformità formale

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) ha inviato una nota ai membri della commissione attività produttive della Camera, dove si stanno svolgendo audizioni sul super bonus 110%, per evidenziare la necessità di superare l'obbligo deldi. Si legge nella missiva dell'Int: "ildi(di natura fiscale), che si ricorda ha mera valenzaed oggi è attribuito ai seguenti professionisti: dottori commercialisti e consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi ed ai tributaristi iscritti nel ruolo dei periti ed esperti in tributi, costituisce un costo per il contribuente o per la fiscalità generale. Con l'avvento della digitalizzazione dei documenti non ha più motivo di essere applicato poiché va a certificare ...

InfoFiscale : Superbonus 110, l'INT chiede di superare il visto di conformità formale -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Int

Informazione Fiscale

110, l'chiede di superare il visto di conformità formale Il110 per cento è al centro del comunicato stampa dell'del 14 maggio 2021. L'istituto si sofferma, in ...Visto di conformità110,: non aiuta la semplificazione Il visto di conformità del110 per cento , ovvero l'attestato della presenza della documentazione necessaria per aver ...Roma, 14 mag. (Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) ha inviato una nota ai membri della commissione attività produttive della Camera, ...Superbonus 110 per cento, l’INT propone il superamento del visto di conformità formale nell’ottica della semplificazione degli adempimenti. Nel (...) ...