Sonego Rublev streaming diretta tv: dove vedere il match dei quarti degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma

Oggi, venerdì 14 maggio 2021, alle ore 19 l'Italia del tennis fa il tifo per Lorenzo Sonego, che ai quarti del Masters 1000 di Roma affronta Andrey Rublev, numero sette al mondo. Il tennista azzurro è reduce dalla vittoria in tre set contro Thiem, in un match molto dispendioso e nel quale ha compiuto una vera e propria impresa. Ma dove vedere il match tra Sonego e Rublev di oggi, valido per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni. In tv Il ...

