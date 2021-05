Rula Jebreal rifiuta l’invito di Propaganda live a poche ore dal programma: «7 ospiti… unica donna. Come mai?» (Di venerdì 14 maggio 2021) La giornalista Rula Jebreal non parteciperà alla trasmissione di La7 Propaganda live. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram dalla stessa giornalista che, dopo aver accettato in un primo momento l’invito, ha deciso poi di rifiutarlo una volta resa nota la lista dei sette ospiti. Tra questi, fa notare la 46enne reporter palestinese, naturalizzata italiana, lei sarebbe stata l’unica donna. May 14, 2021 «7 ospiti …. solo una donna! Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, Come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità & l’inclusione», ha commentato Jebreal su Instagram. Una rinuncia ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) La giornalistanon parteciperà alla trasmissione di La7. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram dalla stessa giornalista che, dopo aver accettato in un primo momento, ha deciso poi dirlo una volta resa nota la lista dei sette ospiti. Tra questi, fa notare la 46enne reporter palestinese, naturalizzata italiana, lei sarebbe stata l’. May 14, 2021 «7 ospiti …. solo una?? Con rammarico devo declinarescelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità & l’inclusione», ha commentatosu Instagram. Una rinuncia ...

