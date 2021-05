**Recovery: Draghi, '20 mld per scuole, nidi, tempo pieno'** (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Nel mio discorso in Parlamento ho elencato le misure a favore di giovani, donne e famiglie, presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Queste includono la realizzazione di asili nido e scuole per l'infanzia, l'estensione del tempo pieno e il potenziamento delle infrastrutture scolastiche. Un investimento importante nelle politiche attive del lavoro, nelle competenze scientifiche e nell'apprendistato. Nel complesso, queste misure ammontano a venti miliardi circa. Sono cifre mai stanziate prima". Così il premier Mario Draghi, intervenendo agli Stati generali della natalità con Papa Bergoglio. "Il PNRR prevede inoltre una clausola generale per incentivare le imprese a assumere più donne e giovani, quale condizione per partecipare agli investimenti del Piano. Infine, nel decreto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Nel mio discorso in Parlamento ho elencato le misure a favore di giovani, donne e famiglie, presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Queste includono la realizzazione di asili nido eper l'infanzia, l'estensione dele il potenziamento delle infrastrutture scolastiche. Un investimento importante nelle politiche attive del lavoro, nelle competenze scientifiche e nell'apprendistato. Nel complesso, queste misure ammontano a venti miliardi circa. Sono cifre mai stanziate prima". Così il premier Mario, intervenendo agli Stati generali della natalità con Papa Bergoglio. "Il PNRR prevede inoltre una clausola generale per incentivare le imprese a assumere più donne e giovani, quale condizione per partecipare agli investimenti del Piano. Infine, nel decreto ...

