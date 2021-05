Preso il ladro seriale di pneumatici alle auto in sosta nel quartiere Africano: aveva già fatto più di 50 colpi (Di venerdì 14 maggio 2021) In tempi di crisi, tornano i furti di pneumatici. Proprio come negli anni '80. E si riaffacciano sulla scena criminale i ladri specializzati in questo particolare tipo di furto. Che richiede grande ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) In tempi di crisi, tornano i furti di. Proprio come negli anni '80. E si riaffacciano sulla scena criminale i ladri specializzati in questo particolare tipo di furto. Che richiede grande ...

Advertising

tpwkxotta : @SOTT18S quel ladro di mio padre ha preso le stelle e me le ha messe dentro, sine no? - yanez67602035 : RT @tordi_luciano: @AugustoMinzolin Certo che per dare retta ad un ladro e truffatore che si è salvato solo con la prescrizione, dovete ess… - tordi_luciano : @AugustoMinzolin Certo che per dare retta ad un ladro e truffatore che si è salvato solo con la prescrizione, dovet… - Il_Centro : #Abruzzo #13maggio #giovedi #furtiPescara #spaccatePescara #Pescara , risveglio con le 'spaccate' nel centro stor… - UtherPe1 : @grafo_lo_gia 3n Qualcuno, si è preso la briga e l'ardire, di definirmi, assassino, alcolizzato, pedofilo, malato d… -