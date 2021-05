P.S. I Love You: Jeffrey Dean Morgan aveva una "cotta" per la sua insegnante di chitarra (Di venerdì 14 maggio 2021) Jeffrey Dean Morgan, quando era piccolo, aveva una "cotta" per la donna che gli insegnò a suonare la chitarra durante le riprese di P.S. I Love You. Jeffrey Dean Morgan, celebre attore americano che in P.S. I Love You interpreta il ruolo di William Gallagher, aveva una "cotta" per la donna che gli insegnò a suonare la chitarra al fine di prepararsi per le riprese della pellicola diretta da Richard LaGravenese. Secondo il numero di Natale del 2006 della rivista People, Morgan dovette imparare a suonare la chitarra, al fine di interpretare il suo ruolo in questo film, in pochissimi giorni. Per questo motivo i produttori ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021), quando era piccolo,una "" per la donna che gli insegnò a suonare ladurante le riprese di P.S. IYou., celebre attore americano che in P.S. IYou interpreta il ruolo di William Gallagher,una "" per la donna che gli insegnò a suonare laal fine di prepararsi per le riprese della pellicola diretta da Richard LaGravenese. Secondo il numero di Natale del 2006 della rivista People,dovette imparare a suonare la, al fine di interpretare il suo ruolo in questo film, in pochissimi giorni. Per questo motivo i produttori ...

