“Non vedevamo l’ora di dirvelo”. Pio e Amedeo, l’annuncio dopo le prime serate in tv è top (Di venerdì 14 maggio 2021) Pio e Amedeo sono stati senza alcun dubbio i grandi protagonisti delle scorse settimane. Il loro programma ‘Felicissima Sera’, articolato in tre serate, ha fatto divertire tantissime persone inanellando anche degli ascolti clamorosi che hanno sempre superato i 4 milioni. Eppure l’ultimo appuntamento è stato contrassegnato da numerose polemiche da parte di diversi utenti, i quali hanno criticato l’eccessiva ironia del duo comico, che ha tirato in ballo argomenti delicati come quelli degli ebrei e dei gay. In particolare, è poi stato Amedeo Grieco a ribattere duramente alle critiche: “Noi abbiamo semplicemente detto che le parole hanno un peso, ma non è niente rispetto a quello delle intenzioni. Noi siamo stati in Russia con Vladimir Luxuria, a proposito di diritti, mentre gli altri mettono le bandiere arcobaleno su Instagram. Noi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Pio esono stati senza alcun dubbio i grandi protagonisti delle scorse settimane. Il loro programma ‘Felicissima Sera’, articolato in tre, ha fatto divertire tantissime persone inanellando anche degli ascolti clamorosi che hanno sempre superato i 4 milioni. Eppure l’ultimo appuntamento è stato contrassegnato da numerose polemiche da parte di diversi utenti, i quali hanno criticato l’eccessiva ironia del duo comico, che ha tirato in ballo argomenti delicati come quelli degli ebrei e dei gay. In particolare, è poi statoGrieco a ribattere duramente alle critiche: “Noi abbiamo semplicemente detto che le parole hanno un peso, ma non è niente rispetto a quello delle intenzioni. Noi siamo stati in Russia con Vladimir Luxuria, a proposito di diritti, mentre gli altri mettono le bandiere arcobaleno su Instagram. Noi ...

