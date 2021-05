MotoGP Francia | FP1 | è subito Ducati con Miller e Zarco

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si è aperto nel segno dell'asfalto bagnato , come da previsioni, il weekend del Granpremio di. Per tutti, ad inizio turno, sono state montate le gomme 'rain' , ma nel corso del tempo a ...

Le Mans, 14 maggio 2021 - Tornano ad accendersi i motori del Motomondiale sul circuito di Le Mans con la disputa del Gran Premio diper le tre classi:, Moto 2 e Moto 3. Oggi sono in programma le prime due sessioni delle prove libere , domani le qualifiche per la griglia di partenza e domenica la gara. Nella classe ...Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20,alle 14 Libere 1, tutti i tempiA dominare a Le Mans in mattinata è stato Jack Miller, un vero fenomeno sul bagnato. Male complessivamente gli italiani, a parte Bagnaia e la sorpresa Savadori.Per la Honda è una continua rincorsa ai fasti dell’era Marquez: l’anno scorso qui misero fine ad una sequenza di podi di 8 gare, il peggiore dal 1982, grazie al secondo posto di Alex… Leggi ...