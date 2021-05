MO: continuano i raid israeliani e lanci dei razzi da Hamas. 119 vittime tra i palestinesi (Di venerdì 14 maggio 2021) continuano i raid israeliani su Gaza ma non si ferma nemmeno la controffensiva di Hamas, che risponde con i i lanci dei razzi dalla Striscia. Stamattina si registrano nuovi attacchi aerei israeliani ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 maggio 2021)su Gaza ma non si ferma nemmeno la controffensiva di, che risponde con i ideidalla Striscia. Stamattina si registrano nuovi attacchi aerei...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza. Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da… - ABlackSwan9 : RT @perchetendenza: #IsraelPalestine: Perché l'esercito israeliano ha iniziato ad attaccare Gaza anche via terra con l'artiglieria, mentre… - rosyb98 : RT @perchetendenza: #IsraelPalestine: Perché l'esercito israeliano ha iniziato ad attaccare Gaza anche via terra con l'artiglieria, mentre… - Nena_Nina_Schi : RT @perchetendenza: #IsraelPalestine: Perché l'esercito israeliano ha iniziato ad attaccare Gaza anche via terra con l'artiglieria, mentre… - jessylove5 : RT @perchetendenza: #IsraelPalestine: Perché l'esercito israeliano ha iniziato ad attaccare Gaza anche via terra con l'artiglieria, mentre… -