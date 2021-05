Migranti: Salvini, 'Lamorgese non in grado controllare chi entra ed esce, parliamo con Draghi' (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : MIGRANTI, PER GLI ITALIANI MEGLIO SALVINI DEL PD. IL SONDAGGIO - stanzaselvaggia : Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matte… - LegaSalvini : ?? Vittorio Feltri: 'Rimettete Salvini al Viminale. È l'unico capace di governare l'arrivo dei migranti'. - AglioVestito : RT @matteosalvinimi: GRAZIE, in Tribunale a Catania non sono da solo?? - LegaSalvini : RT @matteosalvinimi: GRAZIE, in Tribunale a Catania non sono da solo?? -