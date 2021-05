Microsoft cambia le icone del sistema operativo | non succedeva da 26 anni

Leggi su zon

(Di venerdì 14 maggio 2021) In occasione del nuovo progetto “Sun Valley”dice addio alledelpiù longeve, ecco quali sono le novità Dopo 26ha deciso di modificare ledel. Si tratta di una svolta unica che l’azienda statunitense ha deciso di attuare in concomitanza con il progetto dal nome in codice Sun Valley. A breve infatti ci saranno tante novità dalla. Il debutto delle nuoveè previsto quando andrà a regime la nuova versione del, in autunno ma già oraha messo in pausa Windows 10X, inizialmente annunciato per il 2021, per concentrarsi soprattutto ...