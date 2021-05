Messina era la centrale dello streaming pirata di IPTV (Di venerdì 14 maggio 2021) IPTV oscurata in tutta Italia. In 18 province è scattata un’operazione della polizia di Stato che ha visto coinvolti ben 200 specialisti per smantellare la rete dello streaming pirata più nota del Paese. Il centro nevralgico delle operazioni è stata la città di Messina che ha visto transitare l’80% del flusso illegale di immagini video. Si trattava di servizi che hanno reso possibile a migliaia di cittadini italiani di fruire con un abbonamento ridotto e corrisposto in maniera non conforme alle regole di mercato dei programmi di Sky (in particolar modo quelli sportivi), ma anche di quelli delle piattaforme di streaming più note come Dazn (anche qui soprattutto per i programmi sportivi) e Netflix (per quanto attiene alla visione di film e serie tv). LEGGI ANCHE > I giudici fanno ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 maggio 2021)oscurata in tutta Italia. In 18 province è scattata un’operazione della polizia di Stato che ha visto coinvolti ben 200 specialisti per smantellare la retepiù nota del Paese. Il centro nevralgico delle operazioni è stata la città diche ha visto transitare l’80% del flusso illegale di immagini video. Si trattava di servizi che hanno reso possibile a migliaia di cittadini italiani di fruire con un abbonamento ridotto e corrisposto in maniera non conforme alle regole di mercato dei programmi di Sky (in particolar modo quelli sportivi), ma anche di quelli delle piattaforme dipiù note come Dazn (anche qui soprattutto per i programmi sportivi) e Netflix (per quanto attiene alla visione di film e serie tv). LEGGI ANCHE > I giudici fanno ...

Advertising

OfficialTozzi : RT @mariasamsara01: @piumigliore1 @OfficialTozzi Bravissimo! Quello è il vero problema Prima di un'opera mastodontica si deve lavorare su… - mariasamsara01 : @piumigliore1 @OfficialTozzi Bravissimo! Quello è il vero problema Prima di un'opera mastodontica si deve lavorar… - Gianfra12198016 : @OfficialTozzi In soccorso di Messina... Li ci fu un terremoto devastante e nn c era il ponte... - UmbyWanKenobi : E poi si vuol costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Questo era stato inaugurato 11 anni fa. Spezia, crollat… - messina_Gab : RT @giuxlouis: questa era non tornerà più I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -