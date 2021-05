Mercato Milan – Vlahovic in pole per l’attacco, manca un vice Theo Hernandez (Di venerdì 14 maggio 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Si cerca un alter ego di Zlatan Ibrahimovic: Dusan Vlahovic in pole. manca un vice Theo Hernandez Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 maggio 2021) Le ultime suldel. Si cerca un alter ego di Zlatan Ibrahimovic: Dusaninun

Advertising

MCalcioNews : Milan, Elliott prepara il piano Champions: conferma dei big e poi il mercato - Angelredblack1 : RT @PianetaMilan: #Vlahovic nome in cima alla lista ?? Manca un vice #TheoHernandez ?? Le ultime ?? - pasto_388 : RT @Gazzetta_it: Bilancio, mercato, sponsor e immagine: il #Milan accarezza la svolta #Champions - PianetaMilan : #Vlahovic nome in cima alla lista ?? Manca un vice #TheoHernandez ?? Le ultime ?? - enricomazzoleni : @_Furiaceca Poi il calcio/allenatore mercato. Quasi quasi meglio rivedere in loop un altro Juve Milan ?? -