Ma come Rula | proprio Propaganda Live?

"Sette ospiti, solo una donna! Con rammarico devo declinare l'invito". Con un messaggio su Twitter la giornalista Rula Jebreal si sfila dagli ospiti di Propaganda Live, il programma in onda il venerdì sera su La7 curato da Diego Bianchi e il vignettista Makkox. "come scelta professionale – ha scritto la giornalista italo-israeliana sul social – non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l'inclusione". E ha poi specificato: "Le mie parole al Festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l'inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole – continua – sono scelte. La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema". Uno sfogo che fa pensare e sorprende, diventando un caso su tutti i social network, soprattutto se si considera il ...

