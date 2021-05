LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA | Ciccone 8° | Nibali 17° in classifica Magrini | “Moscon è sprecato alla Ineos”

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDOLAGENERALE DELLA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI COSA E’ SUCCESSO A HUGH CARTHY ATTILA VALTER: “VOGLIO TENERE LA MAGLIA ROSA ANCHE DOMANI” 18.18 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Un saluto sportivo. 18.15 Questa lagenerale ufficiale al termine della tappa di oggi: 1 1 – VALTER Attila Groupama – FDJ 20 26:59:18 2 2 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 0:11 3 3 – BERNAL EganGrenadiers 0:16 4 4 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:24 5 5 – VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:25 6 6 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 0:387 7 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:398 ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Torino di Sangro Marina - km 128 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo,… - Masserman4 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Caprara d'Abruzzo - km 43 ?????????? @PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ??… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: Ewan batte Cimolai. La classifica generale - #DIRETTA #d’Italia #LIVE: #batte -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Il processo abbreviato È arrivato aldi boa il processo scaturito dall'inchiesta Iddu. I pm Marco Bisogni e Santo Distefano hanno formulato le richieste di pena al gup di Catania. E dopo un'...Notaresco, 14 maggio 2021 " Si infiamma ild'Italia 2021 . Proseguiranno le schermaglie tra i big , in attesa delle Alpi, con l'ottava ...Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle 12.35. In ...Si torna a salire con l’arrivo a Sanframondi, ma attenzione anche al Bocca della Selva a 50 chilometri dal traguardo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Lo strappetto al 12% non ha fatto la minima selezione. Gaviria ha provato a sparigliare le carte scattando a 500 metri dall'arrivo, ha creato anche un b ...