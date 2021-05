Lazzaro Fantasia | i consigli del manager di Zorzi per farcela sul Web

Advertising

Liliwhities : RT @Novella_2000: Lazzaro Fantasia: tutti i consigli del manager di Zorzi per farcela sul Web - Novella_2000 : Lazzaro Fantasia: tutti i consigli del manager di Zorzi per farcela sul Web - anthrdayofsun : Nella vita vorrei essere amica di Lazzaro Fantasia - SergiPatrizia : RT @LAbimbadiTZ: Dice fantasia,scusate ma io penso solo al mio grande amore Lazzaro #aperitivoconTommy - TheSkyisgreen6 : RT @holymfp: fantasia? lazzaro? ?? #aperitivoconTommy -

Ultime Notizie dalla rete : Lazzaro Fantasia

Novella 2000

Nella room erano presenti anche Gabriele Parpiglia,e Rocco di indifferenza astrale . Se la converazione è partita con il racconto dell'esperienza con il covid - 19 di, la ...La scorsa notte su ClubHouse è intervenuto anche il talent manager di Tommaso Zorzi,. Si è mostrato vicinissimo a lui: "Già mostrarsi fragile è un atto di forza. Sei vero e questo ...Sono diversi giorni ormai che Tommaso Zorzi non appare più sui social e i fan sono sempre più in apprensione. Secondo quanto riferito da alcuni, sarebbe stato lo stesso Tommaso a spiegare cosa stia su ...Tommaso Zorzi annuncia: “Ci sono persone intorno a me che non vanno bene”. Successivamente Tommaso Zorzi, sempre in questo suo sfogo su ClubHouse, ha anche dichiarato che sempre in questi giorni si è ...