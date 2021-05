L'appello dell'Oms: 'Non vaccinate per ora i bambini, date le dosi ai Paesi più poveri' (Di venerdì 14 maggio 2021) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms ha lanciato un appello: "Non vaccinate i bambini, date le dosi a Covax". Avviato nell'aprile 2020 dalla stessa Organizzazione Mondiale della ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 maggio 2021) Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale'Oms ha lanciato un: "Nonlea Covax". Avviato nell'aprile 2020 dalla stessa Organizzazione Mondialea ...

