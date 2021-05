Israele e Palestina: storia di un conflitto lungo un secolo (Di venerdì 14 maggio 2021) Negli ultimi giorni tra Israele e Palestina sono esplose nuove tensioni che si sono tradotte nell’incipit di quella che sembra essere un’altra guerra. Un nuovo capitolo di una storia che va avanti da quasi 100 anni. Per capire le origini di queste tensioni bisogna infatti andare indietro di di quasi un secolo. Sionismo e le prime migrazioni: Aliyah Verso la fine del XIX secolo a seguito del crescente clima di razzismo verso gli ebrei in Europa, alcuni teorici, tra cui Theodor Herzl, misero le basi per il movimento sionista. Il fine del sionismo è l’autodeterminazione del popolo ebraico, senza terra dalla diaspora del 70 d.c., quando i Romani distrussero il Tempio di Gerusalemme in seguito ad una rivolta. Da allora gli ebrei si sono dispersi in tutto il mondo. Il fine del sionismo è quindi quello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Negli ultimi giorni trasono esplose nuove tensioni che si sono tradotte nell’incipit di quella che sembra essere un’altra guerra. Un nuovo capitolo di unache va avanti da quasi 100 anni. Per capire le origini di queste tensioni bisogna infatti andare indietro di di quasi un. Sionismo e le prime migrazioni: Aliyah Verso la fine del XIXa seguito del crescente clima di razzismo verso gli ebrei in Europa, alcuni teorici, tra cui Theodor Herzl, misero le basi per il movimento sionista. Il fine del sionismo è l’autodeterminazione del popolo ebraico, senza terra dalla diaspora del 70 d.c., quando i Romani distrussero il Tempio di Gerusalemme in seguito ad una rivolta. Da allora gli ebrei si sono dispersi in tutto il mondo. Il fine del sionismo è quindi quello ...

Advertising

EnricoLetta : No ad Hamas e al terrorismo jihadista. Ho espresso solidarietà parlando all’ambasciatrice dell’Autorità Palestinese… - AMorelliMilano : #Milano, centinaia di stranieri oggi si sono radunati in piazza #Duomo al grido 'Allah Akbar' per una manifestazion… - tigella : Quello che Israele e #Netanyahu stanno facendo alla Palestina ha un nome: pulizia etnica. - niku904 : RT @NFratoianni: Ho visto la tempesta di fuoco che #Israele ha scaricato stanotte su #Gaza. Inaccettabile. Non è uno scontro alla pari ma… - LorenzoOlivier : RT @FakeNews_24: +++ #Israele riconosce la Palestina, almeno sui radar +++ -