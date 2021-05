Inter, Conte: “Contro la Juventus gara importante, vale 3 punti come le altre” (Di venerdì 14 maggio 2021) Antonio Conte alla vigilia della sfida Contro la Juventus Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della sfida Contro la Juventus, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 14 maggio 2021) Antonioalla vigilia della sfidalaAntonioha parlato ai microfoni diTv alla vigilia della sfidala, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gazzetta_it : #InterRoma @Inter, il #Toro 'sedato' si fa perdonare grigliando per tutti - pisto_gol : Mister Conte vs El Toro per il campionato italiano dei pesi mesi?? - Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - zazoomblog : Inter Conte: “Contro la Juventus gara importante vale 3 punti come le altre” - #Inter #Conte: #“Contro #Juventus - LSEnzoo : RT @marifcinter: Conte: 'Sinceramente non mi aspettavo questa distanza dopo un girone. Avevo pronosticato un campionato equilibrato e infat… -