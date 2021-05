Hamas | pronti a cessate il fuoco | ma nessuna risposta da Israele

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hamas pronti

Il leader politico diKhaled Mashaal ha dichiarato ai media turchi che il gruppo che controlla la Striscia di Gaza è pronto a un cessate il fuoco ma non ha ricevuto risposta da Israele. 14 maggio 2021... l'esercito dello Stato ebraico, che però nasconde la tensione crescente tra le parti, con i soldati di Tel Aviv ormai da giorni ammassati al confine con la lingua di terra governata da..."Il Cairo ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti aerei di Gaza per evacuare i feriti" e "una tregua per poter far entrare assistenza medica a Gaza". Lo scrive su twitter, citando proprie font ...Le fazioni palestinesi e le autorità israeliane non hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco e il conflitto potrebbe durare ancora per settimane.