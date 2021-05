Giovanni De Carolis-Lerrone Richards in tv: orario, programma, streaming, dove vedere l’Europeo (Di venerdì 14 maggio 2021) Sabato 15 maggio Giovanni De Carolis affronterà Lerrone Richards nel match che metterà in palio l’Europeo dei pesi supermedi. I due pugili saliranno ring di Manchester (Gran Bretagna). Il nostro portacolori se la dovrà vedere con il solidissimo britannico, in palio la vacante cintura continentale che potrebbe rappresentare un lasciapassare per un possibile incontro iridato. Si tratta davvero di un’occasione d’oro per l’azzurro: spegnerà 37 candeline ad agosto e la chance che avrà tra pochi giorni potrebbe essere l’ultima per continuare a competere ai massimi livelli internazionali. Guarda in streaming live De Carolis-Richards su DAZN Il laziale si è guadagnato questa occasione vincendo gli ultimi tre incontri: nel 2018 si impose contro ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Sabato 15 maggioDeaffronterànel match che metterà in paliodei pesi supermedi. I due pugili saliranno ring di Manchester (Gran Bretagna). Il nostro portacolori se la dovràcon il solidissimo britannico, in palio la vacante cintura continentale che potrebbe rappresentare un lasciapassare per un possibile incontro iridato. Si tratta davvero di un’occasione d’oro per l’azzurro: spegnerà 37 candeline ad agosto e la chance che avrà tra pochi giorni potrebbe essere l’ultima per continuare a competere ai massimi livelli internazionali. Guarda inlive Desu DAZN Il laziale si è guadagnato questa occasione vincendo gli ultimi tre incontri: nel 2018 si impose contro ...

