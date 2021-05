Ex Ilva, presidio di lavoratori e sindacati: “Vertice con Giorgetti? Nulla di concreto. Governo scelga cosa fare, al di là delle sentenze su area a caldo” (Di venerdì 14 maggio 2021) Ex Ilva, presidio al Mise dei lavoratori. I sindacati: “Vertice con Giorgetti? Nulla di concreto. Governo scelga cosa fare, al di là delle sentenze su area a caldo” “Il Vertice con il ministro Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando non ha prodotto Nulla di concreto, l’ennesimo rinvio. Siamo stati convocati soltanto perché i lavoratori sono in mobilitazione”. Nel giorno in cui i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto hanno manifestato davanti al ministero dello Sviluppo Economico, in concomitanza con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Exal Mise dei. I: “condi, al di làsu” “Ilcon il ministro Giancarloe Andrea Orlando non ha prodottodi, l’ennesimo rinvio. Siamo stati convocati soltanto perché isono in mobilitazione”. Nel giorno in cui idell’exdi Taranto hanno manifestato davanti al ministero dello Sviluppo Economico, in concomitanza con ...

Advertising

ilfattovideo : Ex Ilva, presidio di lavoratori e sindacati: “Vertice con Giorgetti? Nulla di concreto. Governo scelga cosa fare, a… - ChilErminia : RT @Tg3web: Davanti al Ministero dello Sviluppo Economico sono in presidio i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Oggi l'incontro tra il min… - DonatoVitaliano : RT @Tg3web: Davanti al Ministero dello Sviluppo Economico sono in presidio i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Oggi l'incontro tra il min… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Davanti al Ministero dello Sviluppo Economico sono in presidio i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Oggi l'incontro tra il min… - CatamartMc : Ibambini di Taranto vogliono vivere. -