Entry list Wta Belgrado 2021: le partecipanti e le italiane presenti (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Entry list del Wta 250 di Belgrado 2021, evento in programma dal 17 al 23 maggio. Yulia Putintseva guiderà il seeding in seguito ai forfait di Bertens e Rybakina, seguita da Anastasia Pavlyuchenkova e Shuai Zhang. Non ci sono azzurre presenti nel main draw né tra le alternates. Di seguito l'elenco delle giocatrici protagoniste. Entry list WTA Belgrado 2021 30 Putintseva, Yulia (KAZ) 41 Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS) 44 Zhang, Shuai (CHN) 45 Podoroska, Nadia (ARG) 55 Mladenovic, Kristina (FRA) 59 Siegemund, Laura (GER) 61 Peterson, Rebecca (SWE) 62 Badosa, Paula (ESP) 63 Kovinic, Danka (MNE) 64 Tig, Patricia Maria (ROU) 68 Van Uytvanck, Alison (BEL) 72 Fernandez, Leylah (CAN) 73 Hercog, Polona (SLO) 78 Tomljanovic, Ajla (AUS) 80 ...

