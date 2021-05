Emma Marrone da l’annuncio | finalmente la notizia che tutti aspettavano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lache poco fa ha annunciato l’ex allieva di Amici ha reso felicii suoi seguaci:è pronta per il tourPoche ore faha reso felicii suoi fan con un annuncio bellissimo. L’artista salentina ha confermato il suo tour che partirà a breve dopo una lunga pausa causata dall’emergenza Covid-19. Per ora sono confermate alcune delle date, ma presto arriveranno anche tutte le altre ei dettagli. Andiamo a vedere cosa ha scritto la giovane sul suo account. La cantante salentina da una bellaai fanha pubblicato due foto accompagnate da un lungo post di annuncio, ma soprattutto di ringraziamenti. ...

Advertising

SkyTG24 : Emma Marrone è nel cast della nuova serie tv di Gabriele Muccino - GFucci58 : Io sono bella??di emma marrone ?????? - MarroneFrance : @MarcoMntl tape la dedans Marco ?? : (Alexia) alessia aquilani, Anna tatangelo, Alessandra amoroso, Deddy, Elodie, E… - MarroneFrance : @anapolpetta pour ton client j'ai du rab??: (Alexia) alessia aquilani, Anna tatangelo, Alessandra amoroso, Deddy, El… - MarroneFrance : @Marius_e_ l'indispensable : (Alexia) alessia aquilani, Anna tatangelo, Alessandra amoroso, Deddy, Elodie, Emanuele… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Il Messaggero

... in ossequio alle norme anti - Covid da rispettare anche all'aperto: così le date si moltiplicheranno, come nel caso diche si esibirà per tre sere di fila dal 23 al 25 giugno e aprirà ...Proprio pochissime ore fa,ha dato la conferma di una splendida novità in arrivo: ora è ufficiale, poi la sorpresa. Aspettavamo con ansia questo momento. E, finalmente, è arrivato. Proprio pochissime ore fa, ...Alessandra Amoroso è stata ospite di Lorella Boccia nella seconda puntata di Venus Club. L’ex cantante di Amici ha parlato a cuore aperto di sé, ma ha anche fatto un ...Uno dei luoghi-simbolo della musica live milanese riapre dopo un 2020 da incubo: in via di definizione il calendario dei concerti, molti già sold-out. Si comincia il 23 giugno Dopo un 2020 da dimentic ...