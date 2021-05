Draghi rinuncia allo stipendio da premier, non riceve compenso da maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Documenti ufficiali pubblicati da Palazzo Chigi attestano che Mario Draghi ha rinunciato al compenso da premier, le reazioni dei colleghi Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha rinunciato allo stipendio da premier, lo attestano alcuni documenti pubblici. In una nota presente nei documenti pubblicati e richiesti dalle norme sull’Amministrazione trasparente si legge che il premier già dal 5 maggio “non percepisce alcun compenso di qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica”. La reazione di alcuni politici “Indennità? È diventato grillino… magari, a differenza mia qualche soldo l’avrà messo da parte. Perché noi li restituiamo da quando siamo in politica, ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Documenti ufficiali pubblicati da Palazzo Chigi attestano che Mariohato alda, le reazioni dei colleghi Il Presidente del Consiglio, Mario, hatoda, lo attestano alcuni documenti pubblici. In una nota presente nei documenti pubblicati e richiesti dalle norme sull’Amministrazione trasparente si legge che ilgià dal 5“non percepisce alcundi qualsiasi natura connesso alla assunzione della carica”. La reazione di alcuni politici “Indennità? È diventato grillino… magari, a differenza mia qualche soldo l’avrà messo da parte. Perché noi li restituiamo da quando siamo in politica, ...

