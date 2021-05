Covid | l’annuncio di Bertolaso | “Entro l’estate vaccinati tutti i lombardi | dal 2 di giugno al via le dosi per i ragazzi tra i 16 e i 29 anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Il 2, festa della Repubblica, apriremo le vaccinazioni all’ultima categoria che ancora sarà in attesa: quella dai 16 ai 29. In questo modo tutta laa avrà la possibilità di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza”. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale dellaa, Guido, durante la conferenza stampa organizzata a Palazzoa, a Milano, in cui la Regione ha fatto il punto delle somministrazioni sul suo territorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.