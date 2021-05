Con l’auto sui binari dopo un volo di sei metri: Andrea muore sul colpo ma salva molte vite (Di venerdì 14 maggio 2021) Drammatico incidente nel milanese. Un terribile sinistro che ha visto la persona coinvolta avere un attimo di lucidità fondamentale affinché si evitasse un ancor peggiore disastro. Andrea Deni, a bordo della sua Dacia Duster, stava percorrendo il cavalcaferrovia di via Bruno Buozzi a San Donato quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Drammatico incidente nel milanese. Un terribile sinistro che ha visto la persona coinvolta avere un attimo di lucidità fondamentale affinché si evitasse un ancor peggiore disastro.Deni, a bordo della sua Dacia Duster, stava percorrendo il cavalcaferrovia di via Bruno Buozzi a San Donato quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

AutoElettrica : Fisker, l'elettrica da meno di 30 mila dollari sarà costruita in America con Foxconn: L'auto elettrica sarà prodott… - Ndimayenda : @HuffPostItalia Ma si... continuiamo a comprare vaccini, mascherine etc fuori. i ricercatori? Pure loro che vadano… - Elenuccia70 : @772master Anch’io, mi viene spontaneo anche se poi penso che sia assurdo. Ma ancora più assurdo è quando faccio un… - petroglio : @GgvfLucien @Noncredopropri0 @bunko_el Tra l'altro Yoko Kanno and the seatbelts.. 8 (o 9) dischi che sono una bomba… - Beverari_M : @GuidoCrosetto Era presidente, probabilmente se l'è auto concesso, magari con la complicità del vice. È da vedere s… -

Ultime Notizie dalla rete : Con l’auto Terni, con l'auto rubata tampona l'assessore Proietti poi fugge a piedi ilmessaggero.it