Commisso in conferenza stampa | “Prossimo allenatore? Un vincente”

Gennaro Gattuso, secondo i rumors, sarebbe sempre più vicino alla Fiorentina. Il presidente viola, Rocco Commisso, è un suo grande estimatore e pare intenzionato a tutto pur di convincere il tecnico calabrese. A tal proposito è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del patron gigliato. "Che allenatore voglio? Uno che vince! Tre mesi fa i giornalisti avevano detto che si doveva ristrutturare tutta società… al momento non abbiamo ancora un nuovo allenatore. Su chi sarà l'allenatore e come sarà fatto la nuova squadra, lo dirò nel prossimo futuro, quando la stagione sarà conclusa. Oggi non posso dire chi resterà o andrà via".

