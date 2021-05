Come configurare permessi app su iPhone e iPad

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 14 maggio 2021) Quando installiamo nuove app suin molti casi vedremo comparire su schermo delle richieste per iutente, necessari per il corretto funzionamento o per sbloccare tutte le funzioni previste (per esempio un'app di navigazione chiederà sicuramente l'accesso alla Localizzazione). Può capitare che, per la fretta o per un tap di troppo, abbiamo assegnato un permesso sbagliato o abbiamo bloccato un permesso importante (che potrebbe anche non comparire più), senza riuscire quindi a usare correttamente l'appprevisto dallo sviluppatore. Se anche voi siete capitati in questo tipo di problemi, avete trovato la guida che fa per voi: qui in basso infatti vi mostreremotutti iper le app sue ...