Bisceglie-Paganese in tv | data | orario e diretta streaming andata playout Serie C 2020 2021

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Bisceglie-Paganese, match valevole per l'andata dei playout del campionato di Serie C 2020/2021. La stagione regolare è ormai alle spalle ed è tempo di determinare quali squadre retrocederanno in Serie D insieme a Livorno, Lucchese, Pistoiese, Arezzo e Cavese. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 maggio alle ore 17:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming ad Eleven Sports.

Ultime Notizie dalla rete : Bisceglie Paganese Renate, Alma Fano e Monopoli a punteggio pieno ... conferma nell'altro, per i gironi 7 e 8: nel primo il Catania scavalca la Paganese grazie al 2 - 0 ... vince il Francavilla contro il Potenza mentre pareggiano 2 - 2 Bari e Bisceglie.

Paganese, discorso del presidente Trapani alla squadra ...stamattina al 'Marcello Torre' la sessione di allenamento giornaliera della Paganese . La squadra allenata da Raffaele Di Napoli veleggia verso la gara di andata dei playout , contro il Bisceglie , ...

Bisceglie, Rocco: "Siamo carichi e pronti per la sfida con la Paganese" Daniele Rocco, attaccante del Bisceglie, ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport in vista della sfida d'andata dei playout contro la Paganese di Di Napoli. "Credo sia un caso ...

Playout Serie C, parte il torneo salvezza: il programma Playout della Serie C, inizia il torneo salvezza per le squadre coinvolte: ecco il programma della competizione che si ...

