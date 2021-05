Auto elettriche ed autostrade: è l’inizio di una nuova epoca (Di venerdì 14 maggio 2021) Grazie ai nuovi accorgimenti i possessori di Auto elettriche potranno ricoprire distanze sempre più lunghe. Auto elettriche in viaggio sulle nostre Autostrade (by Adobestock)Adesso ci siamo, finalmente il sogno è diventato realtà: da questa settimana le Auto elettriche potranno rifornirsi anche in Autostrada. Pochi giorni fa, difatti, è stata inaugurata in Emilia-Romagna la prima colonnina Hyperfast, capace di erogare una potenza dai 50 fino ai 300 Kilowatt. Lo storico varo si è tenuto presso l’area di Secchia Ovest, vicino Modena, e nelle prossime ore verrà messa in funzione una struttura simile a Roma nella stazione di servizio Flaminia Est. E’ solo un antipasto del progetto “Free To X”, che prevede la realizzazione capillare di cento punti di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Grazie ai nuovi accorgimenti i possessori dipotranno ricoprire distanze sempre più lunghe.in viaggio sulle nostrestrade (by Adobestock)Adesso ci siamo, finalmente il sogno è diventato realtà: da questa settimana lepotranno rifornirsi anche instrada. Pochi giorni fa, difatti, è stata inaugurata in Emilia-Romagna la prima colonnina Hyperfast, capace di erogare una potenza dai 50 fino ai 300 Kilowatt. Lo storico varo si è tenuto presso l’area di Secchia Ovest, vicino Modena, e nelle prossime ore verrà messa in funzione una struttura simile a Roma nella stazione di servizio Flaminia Est. E’ solo un antipasto del progetto “Free To X”, che prevede la realizzazione capillare di cento punti di ...

