Atti persecutori ai danni dell’ex fidanzata: domiciliari per un 47enne (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Nella mAttinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di P.S, classe ’74, ritenuto responsabile di Atti persecutori ai danni dell’ex fidanzata. Le indagini svolte, originate dalla querela presentata dalla vittima, consentivano di accertare la condotta criminale tenuta dall’indagato il quale, non accettando la conclusione della relazione, aveva perseguitato la sua ex compagna, seguendola ovunque, pedinandola, minacciandola e tempestandola di messaggi e telefonate, così da generare nella donna un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Nella mnata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti, emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di P.S, classe ’74, ritenuto responsabile diai. Le indagini svolte, originate dalla querela presentata dalla vittima, consentivano di accertare la condotta criminale tenuta dall’indagato il quale, non accettando la conclusione della relazione, aveva perseguitato la sua ex compagna, seguendola ovunque, pedinandola, minacciandola e tempestandola di messaggi e telefonate, così da generare nella donna un ...

