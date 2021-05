Vaccino Reithera | fine della corsa?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Doveva essere il fiore all'occhiello tricolore nella campagna globale di immunizzazione. Invece il, dopo appena cinque mesi dall'annuncio, perde l'appoggio attivo del suo principale sponsor: l'Inmi Spallanzani di Roma ha infatti deciso di non contribuire alla fase due di sperimentazione del prodotto finanziato da Invitalia. L'allora commissario per l'emergenza Domenico Arcuri aveva promesso, attraverso l'agenzia nazionale di cui è amministratore delegato, un investimento complessivo da 81 milioni di denaro pubblico (di cui circa la metà a fondo perduto). Cifre che tuttavia non sono mai arrivate, perché ancora in attesa del via liberaCorte dei Conti, la cui mancanza porterebbe anche all'annullamentodecisiva fase tre. Quindi al naufragio definitivo del progetto. Ma il blackout venuto a ...